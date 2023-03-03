Облогин Георгий Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1987
ПолМужской
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- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.11.1962
Сын: Облогин Александр Георгиевич
Мать ребёнка: Облогина Анна Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Облогина Анна Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Облогин Алексей Георгиевич
Мать ребёнка: Облогина Анна Степановна
Смерть
1987