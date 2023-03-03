Облогин Георгий Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Облогин Георгий Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1987

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Облогин Григорий Вакулович

Мать: Облогина Раиса Ефимовна

Рождение ребёнка
13.11.1962

Сын: Облогин Александр Георгиевич

Мать ребёнка: Облогина Анна Степановна

Туапсе, Туапсинский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Облогин Юрий Георгиевич

Мать ребёнка: Облогина Анна Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Облогин Алексей Георгиевич

Мать ребёнка: Облогина Анна Степановна

Смерть
1987
Туапсе, Туапсинский муниципальный район, Краснодарский край
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