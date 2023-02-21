Головченко (Балюк) Татьяна Николаевна
Место рожденияКазахстан, Целиноградская обл., пос. Богембай
Дата рождения21.04.1958
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
21.04.1958
Отец: Балюк Николай Степанович
Мать: Балюк Вера Петровна
Казахстан, Целиноградская обл., пос. Богембай
Рождение ребёнка
15.10.1980
Дочь: Иванова Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Головченко Иван Дмитриевич
Казахстан, Целиноградская обл., г. Степногорск
Рождение ребёнка
09.12.1982
Сын: Головченко Евгений Иванович
Отец ребёнка: Головченко Иван Дмитриевич
Казахстан, Целиноградская обл., г. Степногорск