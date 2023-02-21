Головченко (Балюк) Татьяна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головченко (Балюк) Татьяна Николаевна

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Место рождения

Казахстан, Целиноградская обл., пос. Богембай

Дата рождения

21.04.1958

Пол

Женский

Добавил:

ОИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1958

Отец: Балюк Николай Степанович

Мать: Балюк Вера Петровна

Казахстан, Целиноградская обл., пос. Богембай
Рождение ребёнка
15.10.1980

Дочь: Иванова Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Головченко Иван Дмитриевич

Казахстан, Целиноградская обл., г. Степногорск
Рождение ребёнка
09.12.1982

Сын: Головченко Евгений Иванович

Отец ребёнка: Головченко Иван Дмитриевич

Казахстан, Целиноградская обл., г. Степногорск
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