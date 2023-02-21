(Гром) Гликерия Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.10.1876
Сын: Гром Фома Матвеевич
Отец ребёнка: Гром Матвей Давидович
Рождение ребёнка
02.06.1878
Дочь: Феодосия Матвеевна
Отец ребёнка: Гром Матвей Давидович
Рождение ребёнка
28.10.1879
Дочь: Параскевия Матвеевна
Отец ребёнка: Гром Матвей Давидович
Рождение ребёнка
13.03.1882
Дочь: Христина Матвеевна
Отец ребёнка: Гром Матвей Давидович
Рождение ребёнка
07.04.1884
Отец ребёнка: Гром Матвей Давидович
Рождение ребёнка
21.06.1886
Дочь: Акилина Матвеевна
Отец ребёнка: Гром Матвей Давидович
Смерть
Неизвестно