(Гром) Гликерия Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Гром) Гликерия Иосифовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.10.1876

Сын: Гром Фома Матвеевич

Отец ребёнка: Гром Матвей Давидович

Рождение ребёнка
02.06.1878

Дочь: Феодосия Матвеевна

Отец ребёнка: Гром Матвей Давидович

Рождение ребёнка
28.10.1879

Дочь: Параскевия Матвеевна

Отец ребёнка: Гром Матвей Давидович

Рождение ребёнка
13.03.1882

Дочь: Христина Матвеевна

Отец ребёнка: Гром Матвей Давидович

Рождение ребёнка
07.04.1884

Сын: Гром Никита Матвеевич

Отец ребёнка: Гром Матвей Давидович

Рождение ребёнка
21.06.1886

Дочь: Акилина Матвеевна

Отец ребёнка: Гром Матвей Давидович

Смерть
Неизвестно
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