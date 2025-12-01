Богачёв Сидор Максимов
мужской, родился До 1837 ст.
умер Неизвестно
Супруги
Богачёва Анна АлексееваДо 1836 ст. г.р.
Дети
Богачёв Иван Сидоров21.07.1856 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1837 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1855 ст.
Жена: Богачёва Анна Алексеева
Рождение ребёнка
21.07.1856 ст.
Сын: Богачёв Иван Сидоров
Мать ребёнка: Богачёва Анна Алексеева
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
известен по рождению сына в 1856, не из чертковских.