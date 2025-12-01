Богачёв Сидор Максимов До 1837 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Богачёв Сидор Максимов

Автор
ИЕ
Ефремов И.

мужской, родился До 1837 ст.

умер Неизвестно

Супруги
Богачёва Анна АлексееваДо 1836 ст. г.р.
Дети
Богачёв Иван Сидоров21.07.1856 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1837 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

известен по рождению сына в 1856, не из чертковских.

Бракосочетание
До 1855 ст.

Жена: Богачёва Анна Алексеева

Рождение ребёнка
21.07.1856 ст.

Сын: Богачёв Иван Сидоров

Мать ребёнка: Богачёва Анна Алексеева

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

дер. Выселки. пом. Седяков. крест. фамилия Богачев

Смерть
Неизвестно

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