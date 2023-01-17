Сатаева (Хлебникова) Ирина Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сатаева (Хлебникова) Ирина Борисовна

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Место рождения

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область

Дата рождения

22.12.1953

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1953

Отец: Хлебников Борис Фёдорович

Мать: Хлебникова Тамара Васильевна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
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