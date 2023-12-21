Герасимов Сазонт Гаврилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герасимов Сазонт Гаврилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1896 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
18.01.1916 ст.

Жена: Герасимова Феодосия Ивановна

Каргальская, Волгодонской муниципальный район, Ростовская область
Богоявленская ц. ст. Каргальской Он: 18 лет, первым браком Она: 19 лет, первым браком Поручители по жениху: Герасим Семенов Герасимов Василий Константинов Чеботарев Поручители по невесте: Василий И... Показать все
Смерть
Неизвестно
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