Герасимов Сазонт Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1897
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Бракосочетание
18.01.1916 ст.
Каргальская, Волгодонской муниципальный район, Ростовская область
Богоявленская ц. ст. Каргальской Он: 18 лет, первым браком Она: 19 лет, первым браком Поручители по жениху: Герасим Семенов Герасимов Василий Константинов Чеботарев Поручители по невесте: Василий И... Показать все
Смерть
Неизвестно