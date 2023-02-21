Нарышкина Анна Кузминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1899 ст.
Дочь: Тирешина Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Нарышкин Николай Кириллович
Рождение ребёнка
10.02.1902 ст.
Дочь: Мария Николаевна
Отец ребёнка: Нарышкин Николай Кириллович
Рождение ребёнка
1903 ст.
Дочь: Марфа Николаевна
Отец ребёнка: Нарышкин Николай Кириллович
Рождение ребёнка
03.01.1905 ст.
Отец ребёнка: Нарышкин Николай Кириллович
Рождение ребёнка
1907 ст.
Дочь: Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Нарышкин Николай Кириллович
Рождение ребёнка
После ?.10.1910 ст.
Сын: Нарышкин Василий Николаевич
Отец ребёнка: Нарышкин Николай Кириллович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно