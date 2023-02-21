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Нарышкина Анна Кузминична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1899 ст.

Дочь: Тирешина Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Нарышкин Николай Кириллович

Жиляева, Орловский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
10.02.1902 ст.

Дочь: Мария Николаевна

Отец ребёнка: Нарышкин Николай Кириллович

Жиляева, Орловский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1903 ст.

Дочь: Марфа Николаевна

Отец ребёнка: Нарышкин Николай Кириллович

Жиляева, Орловский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
03.01.1905 ст.

Сын: Нарышкин Иван Николаевич

Отец ребёнка: Нарышкин Николай Кириллович

Жиляева, Орловский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1907 ст.

Дочь: Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Нарышкин Николай Кириллович

Жиляева, Орловский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
После ?.10.1910 ст.

Сын: Нарышкин Василий Николаевич

Отец ребёнка: Нарышкин Николай Кириллович

Жиляева, Орловский муниципальный район, Орловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нарышкин Николай Кириллович

Жиляева, Орловский муниципальный район, Орловская область
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Жиляева, Орловский муниципальный район, Орловская область
Смерть
Неизвестно
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