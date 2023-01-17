Успенская Наталья Алексеевна
Место рождения
Дата рождения26.08.1774 ст.
Дата смерти1860
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1774 ст.
Отец: Алексей Григорьевич
Мать: Ульяна Петровна
Бракосочетание
Около 1795
Рождение ребёнка
11.10.1796 ст.
Дочь: Успенская Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Успенский Василий Яковлевич
Рождение ребёнка
1801
Сын: Успенский Климент Васильевич
Отец ребёнка: Успенский Василий Яковлевич
Место жительства
С 1825
проживала в семье сына Климента Васильевича (дьякон того же села)
Смерть
1860