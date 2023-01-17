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Успенская Наталья Алексеевна

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Место рождения

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область

Дата рождения

26.08.1774 ст.

Дата смерти

1860

Пол

Женский

Добавил:

НЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1774 ст.

Отец: Алексей Григорьевич

Мать: Ульяна Петровна

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Бракосочетание
Около 1795

Муж: Успенский Василий Яковлевич

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
11.10.1796 ст.

Дочь: Успенская Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Успенский Василий Яковлевич

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
1801

Сын: Успенский Климент Васильевич

Отец ребёнка: Успенский Василий Яковлевич

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Место жительства
С 1825
Архангельское, Мышкинский муниципальный район, Ярославская область
проживала в семье сына Климента Васильевича (дьякон того же села)
Смерть
1860
Архангельское, Мышкинский муниципальный район, Ярославская область
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