Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитрий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Пол

Мужской

Отец

1766 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Плесовских Трифон Исаев

Мать: Евдокия Панфиловна

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