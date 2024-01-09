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Дмитрий
Дмитрий
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1822
Пол
Мужской
Отец
Плесовских Трифон Исаев
1766 г.р.
Мать
Евдокия Панфиловна
Дети
Не указаны
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АП
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События
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Биография
Биография
Источники
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Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец:
Плесовских Трифон Исаев
Мать:
Евдокия Панфиловна
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