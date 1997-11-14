Хромова Мария Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.08.1912
Дата смерти14.11.1997
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.01.1932
Муж: Хромов Иван
г. Андижан
Рождение ребёнка
26.11.1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хромов Иван
Рождение ребёнка
12.05.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хромов Иван
Рождение ребёнка
1956
Отец ребёнка: Хромов Иван
Смерть
14.11.1997