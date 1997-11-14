Хромова Мария Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХромова Мария Яковлевна

Хромова Мария Яковлевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.08.1912

Дата смерти

14.11.1997

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1909 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
1956 г.р.

Добавил:

ЗП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
23.01.1932

Муж: Хромов Иван

г. Андижан
Рождение ребёнка
26.11.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хромов Иван

Рождение ребёнка
12.05.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хромов Иван

Рождение ребёнка
1956

Сын: Хромов Георгий Иванович

Отец ребёнка: Хромов Иван

Смерть
14.11.1997
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close