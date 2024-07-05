Акилина Якимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Фонд № 111, Оп.1, Д. 2265 - Ревизская сказка 1850 года июля 1 дня Пермской губернии Соликамского уезда села Архангельского помещицы графини Н.П. Строгановой о состоящих крестьянах
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Баяндина Екатерина Семёновна
Отец ребёнка: Баяндин Семён Данилович
Фонд № 111. Оп.1. Д. 2328 - Ревизия (1858) д. Карпунина (Дмитриево)
Смерть
После 1858
Фонд № 111. Оп.1. Д. 2328 - Ревизия (1858) д. Карпунина (Дмитриево)