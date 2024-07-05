Акилина Якимовна 1818 — найти родственников по фамилии на Familio
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Акилина Якимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1815 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баяндин Семён Данилович

Фонд № 111, Оп.1, Д. 2265 - Ревизская сказка 1850 года июля 1 дня Пермской губернии Соликамского уезда села Архангельского помещицы графини Н.П. Строгановой о состоящих крестьянах
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Баяндина Екатерина Семёновна

Отец ребёнка: Баяндин Семён Данилович

Дмитриево, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Фонд № 111. Оп.1. Д. 2328 - Ревизия (1858) д. Карпунина (Дмитриево)
Смерть
После 1858
Дмитриево, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Фонд № 111. Оп.1. Д. 2328 - Ревизия (1858) д. Карпунина (Дмитриево)

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