Моисеенко (Будкина) Анна Каллистратовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Моисеенко (Будкина) Анна Каллистратовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.12.1930

Дата смерти

31.07.2001

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1931 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
10.01.1950

Муж: Моисеенко Алексей Федорович

Покровка, Нижнеомский муниципальный район, Омская область
Брак заключен 10.01.1950, а запись в книге актов градж состояния сделана 24.09.1958 года - после рождения третьего ребенка - моей мамы.
Рождение ребёнка
02.09.1958

Дочь: Ромашко Татьяна Алексеевна

Отец ребёнка: Моисеенко Алексей Федорович

Покровка, Нижнеомский муниципальный район, Омская область
Смерть
31.07.2001
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