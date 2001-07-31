Моисеенко (Будкина) Анна Каллистратовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.12.1930
Дата смерти31.07.2001
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.01.1950
Брак заключен 10.01.1950, а запись в книге актов градж состояния сделана 24.09.1958 года - после рождения третьего ребенка - моей мамы.
Рождение ребёнка
02.09.1958
Дочь: Ромашко Татьяна Алексеевна
Отец ребёнка: Моисеенко Алексей Федорович
Смерть
31.07.2001