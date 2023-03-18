Пастухова Галина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.05.1968
Сын: Пастухов Игорь Валентинович
Отец ребёнка: Пастухов Валентин Борисович
Рождение ребёнка
09.12.?
Сын: Пастухов Борис Валентинович
Отец ребёнка: Пастухов Валентин Борисович
Смерть
Неизвестно