Пастухова Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пастухова Галина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.05.1968

Сын: Пастухов Игорь Валентинович

Отец ребёнка: Пастухов Валентин Борисович

Рождение ребёнка
09.12.?

Сын: Пастухов Борис Валентинович

Отец ребёнка: Пастухов Валентин Борисович

Смерть
Неизвестно
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