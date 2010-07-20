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Трушникова Влада Дмитриевна
Трушникова Влада Дмитриевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
20.07.2010
Пол
Женский
Отец
Трушников Дмитрий Андреевич
Мать
Варламова (Скворцова) Яна Андреевна
1990 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЯВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.2010
Отец:
Трушников Дмитрий Андреевич
Мать:
Варламова Яна Андреевна
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