Неплюев Александр Афонасьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНеплюев Александр Афонасьев

Неплюев Александр Афонасьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Неплюев Афонасий Яковлев

Мать: Неплюева Анна Федотова

Рождение ребёнка
1836

Сын: Неплюев Семен Александров

Мать ребёнка: Неплюева Наталья Степанова

Рождение ребёнка
1838

Сын: Неплюев Феодор Александров

Мать ребёнка: Неплюева Наталья Степанова

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Анна Александрова

Мать ребёнка: Неплюева Наталья Степанова

Покровская слобода Тамбовский уезд
Рождение ребёнка
1846

Сын: Неплюев Сергей Александров

Мать ребёнка: Неплюева Наталья Степанова

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Авдотья Александрова

Мать ребёнка: Неплюева Наталья Степанова

Покровская слобода Тамбовский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Неплюева Наталья Степанова

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close