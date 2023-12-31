Неплюев Александр Афонасьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: Неплюев Афонасий Яковлев
Мать: Неплюева Анна Федотова
Рождение ребёнка
1836
Сын: Неплюев Семен Александров
Мать ребёнка: Неплюева Наталья Степанова
Рождение ребёнка
1838
Сын: Неплюев Феодор Александров
Мать ребёнка: Неплюева Наталья Степанова
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Анна Александрова
Мать ребёнка: Неплюева Наталья Степанова
Покровская слобода Тамбовский уезд
Рождение ребёнка
1846
Сын: Неплюев Сергей Александров
Мать ребёнка: Неплюева Наталья Степанова
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Авдотья Александрова
Мать ребёнка: Неплюева Наталья Степанова
Покровская слобода Тамбовский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно