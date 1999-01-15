Смышляева Аделаида Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смышляева Аделаида Борисовна

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Место рождения

Свердловская область, г. Североуральск, СССР

Дата рождения

27.11.1931

Дата смерти

15.01.1999

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1931

Отец: Смышляев Борис

Мать: Смышляева Маргарита

Свердловская область, г. Североуральск, СССР
Рождение ребёнка
21.08.1956

Дочь: Донских Мария Львовна

Отец ребёнка: Лобанов Лев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лобанов Лев

Смерть
15.01.1999
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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