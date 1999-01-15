Смышляева Аделаида Борисовна
Место рожденияСвердловская область, г. Североуральск, СССР
Дата рождения27.11.1931
Дата смерти15.01.1999
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1931
Отец: Смышляев Борис
Мать: Смышляева Маргарита
Свердловская область, г. Североуральск, СССР
Рождение ребёнка
21.08.1956
Дочь: Донских Мария Львовна
Отец ребёнка: Лобанов Лев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лобанов Лев
Смерть
15.01.1999
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния