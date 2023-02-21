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Волокитин Иван Матвеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
1810
Тотьма, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Дьячок Тотемской Христо-Рождественской церкви.
Рождение ребёнка
1810

Сын: Волокитин Петр Иванович

Мать ребёнка: не указана

Тотьма, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Вологодской Епархии Тотемской Христо-Рождественской церкви дьячка сын.
Смерть
Неизвестно
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