Волокитин Иван Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1780
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
1810
Дьячок Тотемской Христо-Рождественской церкви.
Рождение ребёнка
1810
Мать ребёнка: не указана
Вологодской Епархии Тотемской Христо-Рождественской церкви дьячка сын.
Смерть
Неизвестно