Наталья Евсеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.07.1843
Сын: Михаил Николаев
Отец ребёнка: Николай Иевлев
Рождение ребёнка
1846
Сын: Семен Николаев
Отец ребёнка: Николай Иевлев
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Анна Николаева
Отец ребёнка: Николай Иевлев
Рождение ребёнка
1855
Сын: Тихон Николаев
Отец ребёнка: Николай Иевлев
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Елизавета Николаева
Отец ребёнка: Николай Иевлев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Николай Иевлев
Смерть
Неизвестно