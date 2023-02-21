Наталья Евсеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталья Евсеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1815 г.р.

Дети

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.07.1843

Сын: Михаил Николаев

Отец ребёнка: Николай Иевлев

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Семен Николаев

Отец ребёнка: Николай Иевлев

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Анна Николаева

Отец ребёнка: Николай Иевлев

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Тихон Николаев

Отец ребёнка: Николай Иевлев

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Елизавета Николаева

Отец ребёнка: Николай Иевлев

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Николай Иевлев

Смерть
Неизвестно
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