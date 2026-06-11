Каменюка Филип Данилов
мужской, родился 1767
умер Неизвестно
ОтецКаменюка Данил Антонов17.12.1743 г.р.
МатьКаменюка Мария Сидорова1752 г.р.
Супруги
Каменюка Фекла Семенова1769 г.р.
Дети
Каменюка Артем Филипов1787 г.р.
Каменюка Аврам Филипов1791 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: Каменюка Данил Антонов
Мать: Каменюка Мария Сидорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Каменюка Фекла Семенова
Рождение ребёнка
1787
Мать ребёнка: Каменюка Фекла Семенова
Рождение ребёнка
1791
Мать ребёнка: Каменюка Фекла Семенова
Рождение ребёнка
1794
Мать ребёнка: Каменюка Фекла Семенова
Смерть
Неизвестно