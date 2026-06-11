Каменюка Филип Данилов 1767 — найти родственников по фамилии на Familio

Каменюка Филип Данилов

Автор
АЛ
Липинская А.

мужской, родился 1767

умер Неизвестно

Отец
Каменюка Данил Антонов17.12.1743 г.р.
Мать
Каменюка Мария Сидорова1752 г.р.
Супруги
Каменюка Фекла Семенова1769 г.р.
Дети
Каменюка Артем Филипов1787 г.р.
Каменюка Аврам Филипов1791 г.р.
Показать еще 1
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: Каменюка Данил Антонов

Мать: Каменюка Мария Сидорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Каменюка Фекла Семенова

Рождение ребёнка
1787

Сын: Каменюка Артем Филипов

Мать ребёнка: Каменюка Фекла Семенова

Рождение ребёнка
1791

Сын: Каменюка Аврам Филипов

Мать ребёнка: Каменюка Фекла Семенова

Рождение ребёнка
1794

Сын: Каменюка Осип Филипов

Мать ребёнка: Каменюка Фекла Семенова

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.