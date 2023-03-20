Трофимов Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТрофимов Николай

Трофимов Николай

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Трулева Анна Николаевна

Мать ребёнка: Трофимова Акулина Осиповна

Рождение ребёнка
1918

Сын: Трофимов Григорий Николаевич

Мать ребёнка: Трофимова Акулина Осиповна

Рождение ребёнка
1921

Сын: Трофимов Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Трофимова Акулина Осиповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трофимова Акулина Осиповна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close