Трофимов Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Трулева Анна Николаевна
Мать ребёнка: Трофимова Акулина Осиповна
Рождение ребёнка
1918
Сын: Трофимов Григорий Николаевич
Мать ребёнка: Трофимова Акулина Осиповна
Рождение ребёнка
1921
Сын: Трофимов Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Трофимова Акулина Осиповна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно