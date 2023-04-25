Комков Геннадий Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комков Геннадий Григорьевич

Место рождения

Виры, Сумська область

Дата рождения

1933

Дата смерти

2000

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1935 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

VD
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933

Отец: не указан

Мать: не указана

Виры, Сумська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Комкова (Блох) Анна Моисеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Комкова (Блох) Анна Моисеевна

Смерть
2000
Умер в городе Миссиссага, провинция Онтарио, Канада

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