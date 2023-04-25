Комков Геннадий Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1933
Дата смерти2000
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Комкова (Блох) Анна Моисеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2000
Умер в городе Миссиссага, провинция Онтарио, Канада