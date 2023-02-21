Галина (Матанцева) Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галина (Матанцева) Галина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.07.1938

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1937 г.р.

Дети

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.04.1965

Сын: Галин Александр

Отец ребёнка: Галин Леонид

Рождение ребёнка
09.05.1969

Сын: Галин Михаил

Отец ребёнка: Галин Леонид

Рождение ребёнка
13.05.1973

Сын: Галин Алексей

Отец ребёнка: Галин Леонид

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Галин Леонид

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