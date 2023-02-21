Галина (Матанцева) Галина
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.07.1938
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1938
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.04.1965
Сын: Галин Александр
Отец ребёнка: Галин Леонид
Рождение ребёнка
09.05.1969
Сын: Галин Михаил
Отец ребёнка: Галин Леонид
Рождение ребёнка
13.05.1973
Сын: Галин Алексей
Отец ребёнка: Галин Леонид
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Галин Леонид