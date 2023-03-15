(Бикташева) Гайникамал Идиятулловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бикташев Идиятулла Мухамматаезович
Мать: Васпикамал
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ардаширов Филарит Сабагатович
Отец ребёнка: Ардаширов Сабагат
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ардаширов Самиулла Сабагатович
Отец ребёнка: Ардаширов Сабагат
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ардаширов Рафик Сабагатович
Отец ребёнка: Ардаширов Сабагат
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ардаширов Рамиль Сабагатович
Отец ребёнка: Ардаширов Сабагат
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ардаширов Фарит Сабагатович
Отец ребёнка: Ардаширов Сабагат
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ардаширов Фаниль Сабагатович
Отец ребёнка: Ардаширов Сабагат
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рима Сабагатовна
Отец ребёнка: Ардаширов Сабагат
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ардаширов Сабагат