(Бикташева) Гайникамал Идиятулловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Бикташева) Гайникамал Идиятулловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бикташев Идиятулла Мухамматаезович

Мать: Васпикамал

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ардаширов Филарит Сабагатович

Отец ребёнка: Ардаширов Сабагат

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ардаширов Самиулла Сабагатович

Отец ребёнка: Ардаширов Сабагат

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ардаширов Рафик Сабагатович

Отец ребёнка: Ардаширов Сабагат

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ардаширов Рамиль Сабагатович

Отец ребёнка: Ардаширов Сабагат

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ардаширов Фарит Сабагатович

Отец ребёнка: Ардаширов Сабагат

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ардаширов Фаниль Сабагатович

Отец ребёнка: Ардаширов Сабагат

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рима Сабагатовна

Отец ребёнка: Ардаширов Сабагат

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ардаширов Сабагат

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