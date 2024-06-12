Сон Владимир Кифаевич
Место рождения
Дата рождения22.04.1976
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сон Савелий
Мать ребёнка: Сон Наталья Юрьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сон Наталья Юрьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пак (Пак) Чун Хи
Рождение ребёнка
04.06.2002
Сын: Сон Дэ Иль
Мать ребёнка: Пак (Пак) Чун Хи
Южно-Сахалинск, город Южно-Сахалинск, Сахалинская область
Рождение ребёнка
18.09.2009
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пак (Пак) Чун Хи