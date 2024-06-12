Сон Владимир Кифаевич 22.04.1976 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сон Владимир Кифаевич

Место рождения

Анива, Анивский, Сахалинская область

Дата рождения

22.04.1976

Пол

Мужской

Отец

1953 г.р.

Мать

Жена

1987 г.р.

Дети

2002 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1976

Отец: Сон Ки Фа

Мать: Лена

Анива, Анивский, Сахалинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сон Савелий

Мать ребёнка: Сон Наталья Юрьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сон Наталья Юрьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пак (Пак) Чун Хи

Рождение ребёнка
04.06.2002

Сын: Сон Дэ Иль

Мать ребёнка: Пак (Пак) Чун Хи

Южно-Сахалинск, город Южно-Сахалинск, Сахалинская область
Рождение ребёнка
18.09.2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пак (Пак) Чун Хи

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