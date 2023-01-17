Соловьева (Рылина) Варвара Ивановна
Место рождения
Дата рождения1759
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: Рылин Иван Григорьевич
Мать: Рылина Мария Ефимовна
Рождение ребёнка
1779
Сын: Соловьев Иван Саввич
Отец ребёнка: Соловьев Савва Иванович
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Соловьева Марфа Саввична
Отец ребёнка: Соловьев Савва Иванович
Рождение ребёнка
1785
Сын: Соловьев Петр Саввич
Отец ребёнка: Соловьев Савва Иванович
Рождение ребёнка
1790
Отец ребёнка: Соловьев Савва Иванович
Рождение ребёнка
1791
Отец ребёнка: Соловьев Савва Иванович
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Соловьева Пелагея Саввична
Отец ребёнка: Соловьев Савва Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно