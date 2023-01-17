Соловьева (Рылина) Варвара Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловьева (Рылина) Варвара Ивановна

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Место рождения

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1759

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: Рылин Иван Григорьевич

Мать: Рылина Мария Ефимовна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1779

Сын: Соловьев Иван Саввич

Отец ребёнка: Соловьев Савва Иванович

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Соловьева Марфа Саввична

Отец ребёнка: Соловьев Савва Иванович

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1785

Сын: Соловьев Петр Саввич

Отец ребёнка: Соловьев Савва Иванович

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1790

Сын: Соловьев Лукьян Саввич

Отец ребёнка: Соловьев Савва Иванович

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1791

Сын: Соловьев Федор Саввич

Отец ребёнка: Соловьев Савва Иванович

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Соловьева Пелагея Саввична

Отец ребёнка: Соловьев Савва Иванович

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соловьев Савва Иванович

Смерть
Неизвестно
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