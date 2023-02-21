Прошьян Прош Перчевич
Место рожденияс. Аштарак, Эчмиадзинский уезд Эриванской губернии
Дата рождения22.04.1883
Дата смерти16.12.1918
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1883
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Аштарак, Эчмиадзинский уезд Эриванской губернии
Место жительства
С 1883
с. Аштарак, Эчмиадзинский уезд Эриванской губернии
Место жительства
С 1902
г. Одесса, одесский уезд Херсонской губернии
Место жительства
С 1917
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
16.12.1918
Место жительства
По 1918