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Прошьян Прош Перчевич

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Место рождения

с. Аштарак, Эчмиадзинский уезд Эриванской губернии

Дата рождения

22.04.1883

Дата смерти

16.12.1918

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1883

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Аштарак, Эчмиадзинский уезд Эриванской губернии
Место жительства
С 1883
с. Аштарак, Эчмиадзинский уезд Эриванской губернии
Место жительства
С 1902
г. Одесса, одесский уезд Херсонской губернии
Место жительства
С 1917
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
16.12.1918
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
По 1918
Москва, город федерального значения Москва
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