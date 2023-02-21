Корота Гия Кобаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКорота Гия Кобаевич

Корота Гия Кобаевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.11.?

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1965 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.?

Отец: не указан

Мать: Корота Зинаида Николаевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close