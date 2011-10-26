Карепин Юрий Евгеньевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.09.1979
Дата смерти26.10.2011
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1979
Рождение ребёнка
05.10.2007
Сын: Карепин Владислав Юрьевич
Мать ребёнка: Карепина Алена Владимировна
Рождение ребёнка
30.06.2012
Дочь: Карепина Виктория Юрьевна
Мать ребёнка: Карепина Алена Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.10.2011