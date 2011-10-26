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Карепин Юрий Евгеньевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.09.1979

Дата смерти

26.10.2011

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1979

Отец: Карепин Евгений Юрьевич

Мать: Карепина Марина Владимировна

Рождение ребёнка
05.10.2007

Сын: Карепин Владислав Юрьевич

Мать ребёнка: Карепина Алена Владимировна

Рождение ребёнка
30.06.2012

Дочь: Карепина Виктория Юрьевна

Мать ребёнка: Карепина Алена Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карепина Алена Владимировна

Смерть
26.10.2011
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