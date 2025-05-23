Жариков Иван Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти16.04.1960
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.02.1911
Мать ребёнка: Жарикова (Соколова) Вера Николаевна
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1913
Сын: Жариков Владимир Иванович
Мать ребёнка: Жарикова (Соколова) Вера Николаевна
Смерть
16.04.1960
Причина смерти: Естественная смерть/старость