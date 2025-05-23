Жариков Иван Николаевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Жариков Иван Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

16.04.1960

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.02.1911

Сын: Жариков Борис Иванович

Мать ребёнка: Жарикова (Соколова) Вера Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1913

Сын: Жариков Владимир Иванович

Мать ребёнка: Жарикова (Соколова) Вера Николаевна

Смерть
16.04.1960
Причина смерти: Естественная смерть/старость

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