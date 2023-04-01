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Кочкин Дмитрий Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

1981

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.06.1933

Дочь: Кочкина Галина Дмитриевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
07.10.1935

Сын: Кочкин Анатолий Дмитриевич

Мать ребёнка: Кочкина Пелагея Ефимовна

Рождение ребёнка
07.07.1941

Сын: Кочкин Михаил Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
17.07.1952

Дочь: Кочкина Валентина Дмитриевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1981
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