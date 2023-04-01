Кочкин Дмитрий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
Дата смерти1981
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.06.1933
Дочь: Кочкина Галина Дмитриевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
07.10.1935
Сын: Кочкин Анатолий Дмитриевич
Мать ребёнка: Кочкина Пелагея Ефимовна
Рождение ребёнка
07.07.1941
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
17.07.1952
Дочь: Кочкина Валентина Дмитриевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1981