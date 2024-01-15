Ташлыкова (Власова) Анастасия Платоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТашлыкова (Власова) Анастасия Платоновна

Ташлыкова (Власова) Анастасия Платоновна

Место рождения

Власово, Пермский округ, Уральская область

Дата рождения

1830 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

SG
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Власово, Пермский округ, Уральская область
Бракосочетание
23.01.1849 ст.

Муж: Ташлыков Антип Дмитриевич

Воскресенск, Карагайский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
09.08.1849 ст.

Дочь: Ташлыков Михей Антипович

Отец ребёнка: Ташлыков Антип Дмитриевич

Шаврята, Ильинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
16.08.1850 ст.

Дочь: Ташлыкова Васса Антиповна

Отец ребёнка: Ташлыков Антип Дмитриевич

Шаврята, Ильинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
21.07.1852 ст.

Сын: Ташлыков Сила Антипович

Отец ребёнка: Ташлыков Антип Дмитриевич

Шаврята, Ильинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
01.11.1853 ст.

Дочь: Ташлыкова Матрена Антиповна

Отец ребёнка: Ташлыков Антип Дмитриевич

Шаврята, Ильинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
01.06.1855 ст.

Сын: Ташлыков Митрофан Антипович

Отец ребёнка: Ташлыков Антип Дмитриевич

Шаврята, Ильинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
14.04.1857 ст.

Сын: Ташлыков Трофим Антипович

Отец ребёнка: Ташлыков Антип Дмитриевич

Шаврята, Ильинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
02.05.1858 ст.

Дочь: Ташлыкова Пелагея Антиповна

Отец ребёнка: Ташлыков Антип Дмитриевич

Шаврята, Ильинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.