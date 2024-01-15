Ташлыкова (Власова) Анастасия Платоновна
Место рождения
Дата рождения1830 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1830 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.01.1849 ст.
Воскресенск, Карагайский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
09.08.1849 ст.
Дочь: Ташлыков Михей Антипович
Отец ребёнка: Ташлыков Антип Дмитриевич
Рождение ребёнка
16.08.1850 ст.
Дочь: Ташлыкова Васса Антиповна
Отец ребёнка: Ташлыков Антип Дмитриевич
Рождение ребёнка
21.07.1852 ст.
Отец ребёнка: Ташлыков Антип Дмитриевич
Рождение ребёнка
01.11.1853 ст.
Дочь: Ташлыкова Матрена Антиповна
Отец ребёнка: Ташлыков Антип Дмитриевич
Рождение ребёнка
01.06.1855 ст.
Сын: Ташлыков Митрофан Антипович
Отец ребёнка: Ташлыков Антип Дмитриевич
Рождение ребёнка
14.04.1857 ст.
Сын: Ташлыков Трофим Антипович
Отец ребёнка: Ташлыков Антип Дмитриевич
Рождение ребёнка
02.05.1858 ст.
Дочь: Ташлыкова Пелагея Антиповна
Отец ребёнка: Ташлыков Антип Дмитриевич
Смерть
Неизвестно