Яким Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1730
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730
Отец: Иван Арефьев
Мать: Агафья Тимофеева
ИВ-1737 Еким 7=1730 ИВ-1738 --- ИВ-1739 Яким 9=1730 ИВ-1740 Яким 10=1730 ИВ-1742 Яким 12=1730 ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ Далее Якима не видела (...1753...)
Место жительства
Неизвестно
Андреевское, Новская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно