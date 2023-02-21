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Яким Иванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1730

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1687 г.р.

Мать

1702 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: Иван Арефьев

Мать: Агафья Тимофеева

ИВ-1737 Еким 7=1730 ИВ-1738 --- ИВ-1739 Яким 9=1730 ИВ-1740 Яким 10=1730 ИВ-1742 Яким 12=1730 ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ Далее Якима не видела (...1753...)
Место жительства
Неизвестно
Андреевское, Новская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно
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