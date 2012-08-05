Шеманова (Кузнецова) Лидия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шеманова (Кузнецова) Лидия Николаевна

Место рождения

деревня Мошницы Московская область

Дата рождения

13.03.1924

Дата смерти

05.08.2012

Пол

Женский

Отец

1885 г.р.

Мать

1879 г.р.

Муж

1922 г.р.

Дети

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Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1924

Отец: Кузнецов Николай Николаевич

Мать: Кузнецова Елена Тимофеевна

деревня Мошницы Московская область
Рождение ребёнка
09.09.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шеманов Юрий Андреевич

деревня Мошницы Московская область
Рождение ребёнка
21.07.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шеманов Юрий Андреевич

Моск.обл., дер.Мошницы
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шеманов Юрий Андреевич

Смерть
05.08.2012
Москва, Россия
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Головково, Московская область, Россия
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