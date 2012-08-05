Шеманова (Кузнецова) Лидия Николаевна
Место рождениядеревня Мошницы Московская область
Дата рождения13.03.1924
Дата смерти05.08.2012
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1924
деревня Мошницы Московская область
Рождение ребёнка
09.09.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шеманов Юрий Андреевич
деревня Мошницы Московская область
Рождение ребёнка
21.07.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шеманов Юрий Андреевич
Моск.обл., дер.Мошницы
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.08.2012
Москва, Россия
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Головково, Московская область, Россия