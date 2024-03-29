(Короткова-Крутиголова) Евгения Сильвестровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Короткова-Крутиголова) Евгения Сильвестровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Коротков Сильвестр Иванович

Мать: Короткова Прасковья Ивановна

Бракосочетание
1895

Муж: Михайловский Георгий Павлович

Рождение ребёнка
19.06.1897

Сын: Михайловский Борис Георгиевич

Отец ребёнка: Михайловский Георгий Павлович

село Сингуры Житомирской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена Георгиевна

Отец ребёнка: Михайловский Георгий Павлович

Смерть
Неизвестно
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