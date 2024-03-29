(Короткова-Крутиголова) Евгения Сильвестровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
1895
Рождение ребёнка
19.06.1897
Сын: Михайловский Борис Георгиевич
Отец ребёнка: Михайловский Георгий Павлович
село Сингуры Житомирской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена Георгиевна
Отец ребёнка: Михайловский Георгий Павлович
Смерть
Неизвестно