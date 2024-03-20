Кузьменок (Пастухова) Елена Геннадьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1982
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1982
Рождение ребёнка
2008
Сын: Кузьменок Андрей Алексеевич
Рождение ребёнка
2012
Сын: Кузьминок Дмитрий Алексеевич
Отец ребёнка: Кузьминок Алексей
Рождение ребёнка
2023
Сын: Кузьминок Максим Алексеевич
Отец ребёнка: Кузьминок Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кузьминок Алексей