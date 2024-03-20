Кузьменок (Пастухова) Елена Геннадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузьменок (Пастухова) Елена Геннадьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1982

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1982

Отец: Пастухов Геннадий Алексеевич

Мать: Пастухова Ольга Григорьевна

Рождение ребёнка
2008

Сын: Кузьменок Андрей Алексеевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
2012

Сын: Кузьминок Дмитрий Алексеевич

Отец ребёнка: Кузьминок Алексей

Рождение ребёнка
2023

Сын: Кузьминок Максим Алексеевич

Отец ребёнка: Кузьминок Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузьминок Алексей

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