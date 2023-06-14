(Сухих) Александра Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.03.1893
Дата смерти14.06.23
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Смерть
14.06.23
Чудный Починок, Никольская волость, Сольвычегодский уезд
От кори, в возрасте 2 месяца Метрическая книга Спасской Поршенской церкви
Рождение
13.03.1893
Отец: Сухих Яков Иванович
Мать: Сухих Марина Николаевна
Леонтий и Александра - близнецы. См метрической книге Спасской Поршенской церкви