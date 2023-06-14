(Сухих) Александра Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Сухих) Александра Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.03.1893

Дата смерти

14.06.23

Пол

Женский

Отец

Около 1867 г.р.

Мать

Около 1873 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Смерть
14.06.23
Чудный Починок, Никольская волость, Сольвычегодский уезд
От кори, в возрасте 2 месяца Метрическая книга Спасской Поршенской церкви
Рождение
13.03.1893

Отец: Сухих Яков Иванович

Мать: Сухих Марина Николаевна

Леонтий и Александра - близнецы. См метрической книге Спасской Поршенской церкви
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