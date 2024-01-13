Kochikyan-Кочикьян Ованес Иссаакович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1854
Дата смерти1940
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Майран Ованесовна
Мать ребёнка: Анник Мелконовна
Рождение ребёнка
1893
Сын: Kochikyan-Кочикьян Сетрак Ованесович
Мать ребёнка: Анник Мелконовна
Рождение ребёнка
1897
Сын: Kochikyan-Кочикьян Ехише Ованесович
Мать ребёнка: Анник Мелконовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кочикьян Макар
Мать ребёнка: Анник Мелконовна
Крым, Керчь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Касьян Заруги Ованесовна
Мать ребёнка: Анник Мелконовна
Смерть
1940