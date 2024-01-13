Kochikyan-Кочикьян Ованес Иссаакович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Kochikyan-Кочикьян Ованес Иссаакович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1854

Дата смерти

1940

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Майран Ованесовна

Мать ребёнка: Анник Мелконовна

Рождение ребёнка
1893

Сын: Kochikyan-Кочикьян Сетрак Ованесович

Мать ребёнка: Анник Мелконовна

Рождение ребёнка
1897

Сын: Kochikyan-Кочикьян Ехише Ованесович

Мать ребёнка: Анник Мелконовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кочикьян Макар

Мать ребёнка: Анник Мелконовна

Крым, Керчь
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Касьян Заруги Ованесовна

Мать ребёнка: Анник Мелконовна

Смерть
1940
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