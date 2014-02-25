Арестов Анатолий Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арестов Анатолий Семенович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 17.09.1938

Дата смерти

Вычислено 25.02.2014

Пол

Мужской

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 17.09.1938

Отец: Аристов Семен Михайлович

Мать: Арестова Елена Гавриловна

Рождение ребёнка
Вычислено 04.10.1967

Сын: Арестов Владимир Анатольевич

Мать ребёнка: не указана

Георгиевск, Георгиевский, Ставропольский край
Смерть
Вычислено 25.02.2014
Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания
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