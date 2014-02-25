Арестов Анатолий Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 17.09.1938
Дата смертиВычислено 25.02.2014
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 17.09.1938
Рождение ребёнка
Вычислено 04.10.1967
Сын: Арестов Владимир Анатольевич
Мать ребёнка: не указана
Георгиевск, Георгиевский, Ставропольский край
Смерть
Вычислено 25.02.2014
Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания