Митрофанов Евсей Лазаревич
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.06.1900
Дата смерти12.05.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1900
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Теняево, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Работа или профессия
Неизвестно
секретарь нарсуда
Рождение ребёнка
01.07.1923
Дочь: Тухтарова (Митрофанова) Мария Евсеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
23.08.1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
10.10.1931
Мать ребёнка: не указана
Смерть
12.05.1942
Великая Бабка, Харківська область