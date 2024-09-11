Митрофанов Евсей Лазаревич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Митрофанов Евсей Лазаревич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.06.1900

Дата смерти

12.05.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1900

Отец: Митрофанов Лазарь Данилович

Мать: Митрофанова (Не Знаю) Прасквья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Митрофанова (Иванова) Матрена Петровна

Место жительства
Неизвестно
Теняево, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Работа или профессия
Неизвестно
секретарь нарсуда
Рождение ребёнка
01.07.1923

Дочь: Тухтарова (Митрофанова) Мария Евсеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
23.08.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
10.10.1931

Сын: Митрофанов Егор Евсеевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
12.05.1942
Великая Бабка, Харківська область

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