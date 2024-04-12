Кокоткова (Панкратова) Анастасия Михайловна
Место рождения
Дата рождения1896
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кокотков Владимир Александрович
Отец ребёнка: Кокотков Александр Никифорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кокотков Виктор Александрович
Отец ребёнка: Кокотков Александр Никифорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кокотков Николай Александрович
Отец ребёнка: Кокотков Александр Никифорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кокотков Арсений Александрович
Отец ребёнка: Кокотков Александр Никифорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно