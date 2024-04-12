Кокоткова (Панкратова) Анастасия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКокоткова (Панкратова) Анастасия Михайловна

Кокоткова (Панкратова) Анастасия Михайловна

Место рождения

Задняя, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Панкратов Михаил Петрович

Мать: Панкратова Прасковья Степановна

Задняя, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кокотков Владимир Александрович

Отец ребёнка: Кокотков Александр Никифорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кокотков Виктор Александрович

Отец ребёнка: Кокотков Александр Никифорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кокотков Николай Александрович

Отец ребёнка: Кокотков Александр Никифорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кокотков Арсений Александрович

Отец ребёнка: Кокотков Александр Никифорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кокотков Александр Никифорович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close