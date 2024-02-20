(Деге) Элеонора (Лялечка) Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Деге) Элеонора (Лялечка) Владимировна

Место рождения

с.Марьевка, Октябрьский р-н, Северо-Казахстанская обл.

Дата рождения

29.11.1948

Дата смерти

19.07.1952

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1948

Отец: Бойцов Алексей Иванович

Мать: Бойцова Алла Людвиговна

с.Марьевка, Октябрьский р-н, Северо-Казахстанская обл.
Смерть
19.07.1952
с.Марьевка, Октябрьский р-н, Северо-Казахстанская обл.
Похороны
Неизвестно
с.Марьевка, Октябрьский р-н, Северо-Казахстанская обл.
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