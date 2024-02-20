(Деге) Элеонора (Лялечка) Владимировна
Место рожденияс.Марьевка, Октябрьский р-н, Северо-Казахстанская обл.
Дата рождения29.11.1948
Дата смерти19.07.1952
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1948
Отец: Бойцов Алексей Иванович
Мать: Бойцова Алла Людвиговна
с.Марьевка, Октябрьский р-н, Северо-Казахстанская обл.
Смерть
19.07.1952
с.Марьевка, Октябрьский р-н, Северо-Казахстанская обл.
Похороны
Неизвестно
с.Марьевка, Октябрьский р-н, Северо-Казахстанская обл.