Филиппова Варвара Семёновна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Филиппова Варвара Семёновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

28.09.1912 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕЧ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.07.1867 ст.

Сын: Филиппов Евдоким Никитич

Отец ребёнка: Филиппов Никита Филиппович

Новопокровка, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Смерть
28.09.1912 ст.
Кожевниково, Кожевниковский муниципальный район, Томская область

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