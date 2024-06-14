Филиппова Варвара Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти28.09.1912 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.07.1867 ст.
Отец ребёнка: Филиппов Никита Филиппович
Новопокровка, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Смерть
28.09.1912 ст.
Кожевниково, Кожевниковский муниципальный район, Томская область