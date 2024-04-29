Копытова (Дёмина) Мария Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1972
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дёмин Антон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Копытова) Нина Николаевна
Отец ребёнка: Копытов Николай Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Палехова (Копытова) Валентина Николаевна
Отец ребёнка: Копытов Николай Степанович
Рождение ребёнка
12.07.1920
Отец ребёнка: Копытов Николай Степанович
д. Исанева, Больше-Польский сельсовет, Ныробский район, Молотовская область, РСФСР, СССР
Смерть
1972
Чердынь