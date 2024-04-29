Копытова (Дёмина) Мария Антоновна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиКопытова (Дёмина) Мария Антоновна

Копытова (Дёмина) Мария Антоновна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1972

Пол

Женский

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дёмин Антон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Копытова) Нина Николаевна

Отец ребёнка: Копытов Николай Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Палехова (Копытова) Валентина Николаевна

Отец ребёнка: Копытов Николай Степанович

Рождение ребёнка
12.07.1920

Сын: Копытов Павел Николаевич

Отец ребёнка: Копытов Николай Степанович

д. Исанева, Больше-Польский сельсовет, Ныробский район, Молотовская область, РСФСР, СССР
Смерть
1972
Чердынь

Мы используем куки для улучшения работы сайта.