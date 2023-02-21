Яковлева (Парамонова) Мария Артемьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яковлева (Парамонова) Мария Артемьевна

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Место рождения

Старогребенщиково Верхнгекаинской волости Томской губернии

Дата рождения

Около 1841 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1841 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Старогребенщиково Верхнгекаинской волости Томской губернии
Рождение ребёнка
20.11.1860

Дочь: Екатерина Евдокимовна

Отец ребёнка: Яковлев Евдоким Васильевич

с.Ушковское Веръне каинской волости Томской губернии
Рождение ребёнка
1862

Сын: Яковлев Иван Евдокимович

Отец ребёнка: Яковлев Евдоким Васильевич

с.Ушкова Верхнекаинской волости Томской губернии
Рождение ребёнка
1869 ст.

Сын: Яковлев Андрей Евдокимович

Отец ребёнка: Яковлев Евдоким Васильевич

Рождение ребёнка
1878

Дочь: Гуляева Христина Евдокимовна

Отец ребёнка: Яковлев Евдоким Васильевич

с.Ушковское Верхнекаинской волости Томской губернии
Рождение ребёнка
Вычислено 1884

Дочь: Мария Евдокимовна

Отец ребёнка: Яковлев Евдоким Васильевич

с.Ушково
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яковлев Евдоким Васильевич

Смерть
Неизвестно
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