Яковлева (Парамонова) Мария Артемьевна
Место рожденияСтарогребенщиково Верхнгекаинской волости Томской губернии
Дата рожденияОколо 1841 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1841 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Старогребенщиково Верхнгекаинской волости Томской губернии
Рождение ребёнка
20.11.1860
Дочь: Екатерина Евдокимовна
Отец ребёнка: Яковлев Евдоким Васильевич
с.Ушковское Веръне каинской волости Томской губернии
Рождение ребёнка
1862
Отец ребёнка: Яковлев Евдоким Васильевич
с.Ушкова Верхнекаинской волости Томской губернии
Рождение ребёнка
1869 ст.
Сын: Яковлев Андрей Евдокимович
Отец ребёнка: Яковлев Евдоким Васильевич
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Гуляева Христина Евдокимовна
Отец ребёнка: Яковлев Евдоким Васильевич
с.Ушковское Верхнекаинской волости Томской губернии
Рождение ребёнка
Вычислено 1884
Дочь: Мария Евдокимовна
Отец ребёнка: Яковлев Евдоким Васильевич
с.Ушково
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно