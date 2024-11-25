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женский, родилась Неизвестно
Дети
Суворкин Владимир Яковлевич01.07.1930 г.р.
Суворкин Евгений Яковлевич1936 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.07.1930
Сын: Суворкин Владимир Яковлевич
Отец ребёнка: Суворкин Яков Алексанрович
Рождение ребёнка
1936
Сын: Суворкин Евгений Яковлевич
Отец ребёнка: Суворкин Яков Алексанрович
Рождение ребёнка
1939
Рождение ребёнка
1940
Рождение ребёнка
1949