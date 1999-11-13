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Логинов Виталий Павлович

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Место рождения

Постниково, Балахнинский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

28.02.1925

Дата смерти

13.11.1999

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1925

Отец: Логинов Павел Алексеевич

Мать: Логинова Хиония (Хонея, Фонея) Ивановна

Постниково, Балахнинский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
22.11.1947

Жена: Логинова Александра Григорьевна

Макаров, Макаровский, Сахалинская область
Рождение ребёнка
29.03.1950

Сын: Логинов Анатолий Витальевич

Мать ребёнка: Логинова Александра Григорьевна

Макаров, Макаровский, Сахалинская область
Рождение ребёнка
26.06.1954

Дочь: Логинова Валентина Витальевна

Мать ребёнка: Логинова Александра Григорьевна

Макаров, Макаровский, Сахалинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Логинов Вячеслав

Мать ребёнка: Логинова Александра Григорьевна

Смерть
13.11.1999
Армянск, Армянск, Республика Крым
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