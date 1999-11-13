Логинов Виталий Павлович
Место рождения
Дата рождения28.02.1925
Дата смерти13.11.1999
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1925
Бракосочетание
22.11.1947
Рождение ребёнка
29.03.1950
Сын: Логинов Анатолий Витальевич
Мать ребёнка: Логинова Александра Григорьевна
Рождение ребёнка
26.06.1954
Дочь: Логинова Валентина Витальевна
Мать ребёнка: Логинова Александра Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Логинов Вячеслав
Мать ребёнка: Логинова Александра Григорьевна
Смерть
13.11.1999
Армянск, Армянск, Республика Крым