Рябов Николай Иванович
мужской, родился 06.12.1897, Милославка, Переславский муниципальный район, Ярославская область
умер 15.02.1963
Мать(Дубинина (Дубинкина)) Акилина Михайловна06.06.1872 г.р.
ОтецРябов Иван Спиридонович17.09.1870 г.р.
Дети
Рябов Алексей НиколаевичОколо 1922 г.р.
Орлова (Рябова) Лидия Николаевна?.07.1924 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1897
Милославка, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1922
Мать ребёнка: Рябова Анастасия Григорьевна
Рождение ребёнка
?.07.1924
Дочь: Орлова (Рябова) Лидия Николаевна
Мать ребёнка: Рябова Анастасия Григорьевна
Смерть
15.02.1963