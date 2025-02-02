Рябов Николай Иванович 06.12.1897 — найти родственников по фамилии на Familio

Рябов Николай Иванович

Автор
КМ
Моисеев К.

мужской, родился 06.12.1897, Милославка, Переславский муниципальный район, Ярославская область

умер 15.02.1963

Мать
(Дубинина (Дубинкина)) Акилина Михайловна06.06.1872 г.р.
Отец
Рябов Иван Спиридонович17.09.1870 г.р.
Дети
Рябов Алексей НиколаевичОколо 1922 г.р.
Орлова (Рябова) Лидия Николаевна?.07.1924 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1897

Отец: Рябов Иван Спиридонович

Мать: (Дубинина (Дубинкина)) Акилина Михайловна

Милославка, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Рождение ребёнка
Около 1922

Сын: Рябов Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Рябова Анастасия Григорьевна

Рождение ребёнка
?.07.1924

Дочь: Орлова (Рябова) Лидия Николаевна

Мать ребёнка: Рябова Анастасия Григорьевна

Смерть
15.02.1963

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