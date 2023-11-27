(Ростовцева) Елена
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.08.1990
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1990
Отец: Ростовцев Анатолий Павлович
Мать: Ростовцева Галина
Рождение ребёнка
03.02.2022
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Александр