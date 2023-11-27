(Ростовцева) Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ростовцева) Елена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.08.1990

Пол

Женский

Отец

Мать

1962 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1990

Отец: Ростовцев Анатолий Павлович

Мать: Ростовцева Галина

Рождение ребёнка
03.02.2022

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Александр

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