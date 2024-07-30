Федоров Антоний Флоров
Место рождения
Дата рождения1889 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889 ст.
Отец: Федоров Флор Алексеев
Мать: не указана
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G99H-9HNZ?i=82&cc=1807365 Центральный государственный архив Самарской области (ЦГАСО). Ф. 32 (Самарская духовная консистория). Оп. 38. Д. 501. Новомак... Показать все
Бракосочетание
25.01.1908 ст.
Жена: (Гринин) Фекла Николаев
Новый Маклауш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
Центральный государственный архив Самарской области (ЦГАСО). Ф. 32 (Самарская духовная консистория). Оп. 38. Д. 501. Новомаклаушский с/с. О бракосочетании. 1911-1919 [Метрические книги о бракосочетавш... Показать все
Смерть
Неизвестно