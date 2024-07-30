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Федоров Антоний Флоров

Место рождения

Новый Казбулат, Клявлинский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1889 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1887 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889 ст.

Отец: Федоров Флор Алексеев

Мать: не указана

Новый Казбулат, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G99H-9HNZ?i=82&cc=1807365 Центральный государственный архив Самарской области (ЦГАСО). Ф. 32 (Самарская духовная консистория). Оп. 38. Д. 501. Новомак... Показать все
Бракосочетание
25.01.1908 ст.

Жена: (Гринин) Фекла Николаев

Новый Маклауш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
Центральный государственный архив Самарской области (ЦГАСО). Ф. 32 (Самарская духовная консистория). Оп. 38. Д. 501. Новомаклаушский с/с. О бракосочетании. 1911-1919 [Метрические книги о бракосочетавш... Показать все
Смерть
Неизвестно

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