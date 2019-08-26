Ковалев Юрий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКовалев Юрий Петрович

Ковалев Юрий Петрович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.07.1966

Дата смерти

26.08.2019

Пол

Мужской

Отец

1935 г.р.

Мать

1938 г.р.

Жена

1963 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1966

Отец: Ковалев Петр Петрович

Мать: Анна

Рождение ребёнка
18.03.1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ковалева Людмила Генадьевна

Рождение ребёнка
18.02.1991

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ковалева Людмила Генадьевна

Рождение ребёнка
05.02.1992

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ковалева Людмила Генадьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ковалева Людмила Генадьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ковалева Людмила Генадьевна

Смерть
26.08.2019
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close