Ковалев Юрий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.07.1966
Дата смерти26.08.2019
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1966
Отец: Ковалев Петр Петрович
Мать: Анна
Рождение ребёнка
18.03.1990
Рождение ребёнка
18.02.1991
Рождение ребёнка
05.02.1992
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.08.2019